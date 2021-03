Por ser actor de Televisa, reos amenazarían a Eleazar: "Podría no salir vivo"

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el ser un muy famoso actor de Televisa perjudicó mucho a Eleazar Gómez en su tiempo en prisión, pues un amigo aseguró a TV Notas que varios reos lo estarían amenazando con herirlo gravemente, pidiéndole mucho dinero para protección, por lo que teme "no salir vivo".

Actualmente se encuentra en el Área de Ingresos, por lo que ha podido pagar las cuotas a duras penas, vendiendo sus cosas y con ayuda de su hermana Zoraida Gómez, quien lo apoya empeñando y vendiendo cosas como sus roles de 650 mil pesos, con los que también le paga a abogados, sin embargo, el mayor temor del actor es ser condenado y pasar al Área de Población General.

Según la fuente, Gómez se encuentra en una situación difícil ya que hay muchos delincuentes, pero que esto no sería nada con lo que podría sucederle en la otra zona, donde ya están los asesinos, narcotraficantes, quienes tendrían una cuota que le sería imposible pagar.

Finalmente confesó que hasta el momento no le han hecho nada a nivel físico, pero que todos los días lo acosan y lo maltratan psicológicamente con fuertes amenazas, como que "verá su suerte" cuando lo pasen al otro lado.

Hasta ahorita no lo han tocado, pero porque desde el primer día que entró a la cárcel no ha dejado de pagar. Sin embargo, no hay día en que no lo amenacen y lo violenten psicológicamente. Le dicen que no deje de pagar porque si no, su vida estará en riesgo cuando lo muevan. Por falta de dinero pudiera no salir vivo de prisión", señaló.