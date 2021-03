"Ya abrió los ojos": Ninel Conde se uniría a Alejandra Guzmán para hundir a Larry Ramos

Ciudad de México.- Una supuesta amiga cercana a Ninel Conde reveló a TV Notas que la famosa cantante finalmente "abrió los ojos", por lo que ya no le cree nada a su esposo, Larry Ramos, y ya está comenzando a investigar por su cuenta todo respecto a los fraudes de esta, buscando unirse a Alejandra Guzmán para hundirlo y pague lo malo que hizo.

Supuestamente, 'La Bombón Asesino' fue a Miami para hacer sus investigaciones tranquila y lejos de Ramos, quien no puede entrar a Estados Unidos, destacando que en medio de su misión pidió ayuda a Univisión para que coordinaran en secreto una reunión con ella y 'La Guzmán', para reunir sus propias pruebas en contra de él.

Aunque la televisora sí cumplió y llevo todo en la más íntima discreción y consiguió que la madre de Frida Sofía se presentara, cuando estuvo en Despierta América aprovechó para decirles a los ejecutivos que organizaron todo, que no iba a verse con Conde, señalando que no tenía porque darle explicaciones y menos detalles de su demanda, mientras que otros afectados aceptaron la junta secreta.

En esos días tuvo la oportunidad de hablar con otras personas que también demandaron a Larry, y platicando con ellos se enteró de todos los detalles de las demandas y cómo es que éste los defraudó; le mostraron pruebas, documentos, audios, conversaciones y además la contactaron con más defraudados”, dijo la fuente.

Tal parece que esto ya no le deja dudas a la famosa actriz que su esposo sí es culpable y no se detendrá hasta que se haga justicia para todos los involucrados, pero que hasta el momento prefirió no actuar debido a que se siente avergonzada y no quiere que nadie se entere, especialmente su expareja, Giovanni Medina.

Ella quiere llegar al fondo del asunto, y para eso ya se ha visto con varias personas que le han presentado muchas pruebas contra Larry; ahora sólo hay que esperar a ver qué acciones tomará con eso. A mí, como su amiga, lo único que me preocupa es que lo perdone o haga como que no pasa nada, sólo por darle en la ma.. a Giovanni Medina”, finalizó.

Fuente: TV Notas