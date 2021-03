¡Ya no le hablan! Dulce María confiesa que los integrantes de RBD no le responden los mensajes

Ciudad de México.- Dulce María brindó una entrevista exclusiva al programa De primera mano y decidió aclarar toda la controversia que surgió por no querer participar en el reencuentro de RBD.

Además de detallar que temía contagiarse de coronavirus y además estaba embarazada, ahora la intérprete de 'Roberta' en Rebelde confesó que su relación con Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann no quedó en los mejores términos.

Primero, Dulce comentó que ahora que los temas de la banda ya se encuentran en plataformas digitales, a ellos como cantantes les toca muy poca ganancia.

Inmediatamente después, la mamá primeriza subrayó que no se arrepiente de no haber estado en el show Ser o Parecer, pues sí hubo contagios y el claro ejemplo es Anahí.

Definitivamente no (me arrepiento), y menos cuando me… justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo, por la pandemia, y ves que Any –Anahí- se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien, pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, comentó la artista.