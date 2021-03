Por la pandemia por Covid-19, aplazan la segunda parte de 'Venom', ya no se estrenará en junio

Ciudad de México.- Los fanáticos de 'Venom' tendrán que esperar un poco más para disfrutar la segunda parte de la esperada película, pues debido al Covid-19, se ha pospuesto su estreno.

El film se podrá disfrutar tres meses después de lo previsto, pues inicialmente se iba a estrenar en el mes de junio y ahora se podrá ver hasta el 17 de septiembre del presente año.

La cinta está dirigida por Andy Serkis y entre los actores se encuentran Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris, Stephen Graham y Reid Scott, etc.

La primera parte de la película fue dirigida por un director diferente, pues en esa ocasión se trataba de Ruben Fleischer; el film que se estrenó en 2018 recaudó al menos 856 millones de dólares alrededor del mundo.

Pero no es el único material que se retrasará, pues Sony ha decidido retrasar también el lanzamiento de 'The Man from Toronto', donde también participa Woody Harrelson.

Estamos guardando la película para cuando la gente pueda disfrutarla en el cine. (...) No quiero hacer spoilers ni hablar mucho de ello antes, pero me lo he pasado en grande trabajando en esa película. Ha sido genial. Espero que no decepcione", declaró el realizador.

Fuente: Excélsior