'Suelta la Sopa': Tefi Valenzuela da recadito a Danna Paola por no revelar lo que sufrió con Eleazar

Ciudad de México.- La cantante y modelo Tefi Valenzuela mandó un fuerte mensaje a Danna Paola y le aseguró que comprende la razón por la que no quiere hablar de lo que vivió con Eleazar Gómez, pues cuando estaban saliendo ella era una niña.

La última expareja del galán de Televisa brindó una entrevista al programa Suelta la Sopa y aquí señaló que la intérprete de Oye Pablo no quiere recordar su terrible experiencia debido a que esta situación la afectó demasiado.

Ella (Danna) sí dio a entender que sí le pasó, no es que lo niega. Pero yo me pongo a pensar, ella tenía 14 años, él tenía 24, duraron 6 años. Yo no quiero ni imaginar lo que ella ha sufrido durante 6 años, si yo en 3 meses casi no la cuento", contó Tefi.

Valenzuela comparó lo que vivió Danna Paola años atrás a lo que ella sufrió hace tres meses y resaltó que por suerte, ambas pudieron salir de esa tóxica relación con Eleazar.

Si yo no gritaba, podría estar muerta. Yo no me quiero imaginar lo que ella ha pasado en 6 años y tampoco a la edad que ella tenía, porque yo tengo 31 años y me afectó, no me quiero imaginar si yo paso por una persona así durante 6 años, a los 14 hasta los 20 años, por eso quizá no quiere hablar y abrir una puerta que va a ser muy fuerte de enfrentar", añadió.