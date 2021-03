Allison Lozz recibe vacuna contra Covid-19 y narra su experiencia; asegura que no duele

Ciudad de México.- Cada vez son más los artistas que cuentan haber sido inmunizados contra el Covid-19 y, en este caso el turno es de la exactriz de telenovelas infantiles de Televisa, Allison Lozz, quien presumió contar con la dosis al tiempo de narrar su experiencia.

La protagonista de la telenovela Al Diablo con los Guapos contó mediante redes sociales que fue inoculada por el Plan de Vacunación del Gobierno de Joe Biden, específicamente en el estado de Colorado, donde recibió la primer dosis.

Lozz aseguró que no solo ella recibió el biológico, sino que también su madre y esposo fueron vacunados, por lo que resaltó que la vacuna "no duele ni un poco".

Hoy me vacuné y no dolió nada. Elegimos la Moderna. Y ya está accesible aquí, al menos en Colorado, para todos. Dejaré el link en mi Bio para que los de Colorado saquen su cita, muchos me preguntaron, aquí que aquí está".

Fue mediante sus historias de Instagram que la exactriz narró todo el proceso y, aunque destacó en un inicio que no tenía dolor, este domingo aseguró tener un poco de molestia en el brazo, sin embargo, insistió en la importancia de ser vacunados.

Les cuento que hoy amanecí con mucho dolor de brazo. Ayer me dolía como si hubiera hecho ejercicio y hoy me duele como si me hubiera golpeado con algo súper fuerte. No es nada insoportable pero sí duele mucho, no puedo levantar el brazo".