¿Despedido? Conductor de Televisa recibe terrible noticia; lo reemplazarían con este famoso

Ciudad de México.- Tras más de 10 años en Televisa y siete conduciendo Me Caigo de Risa, tal parece que despedirán al querido Faisy, o al menos esa terrible noticia le dio el productor del programa, Lalo Suárez, pues en una llamada que lo dejó devastado y molesto, le dijo que lo reemplazarían.

Omar Pérez Reyes, mejor conocido como Faisy, estaba comiendo en un restaurante cuando Lalo y José Eduardo Derbez le marcaron para decirle que El Rastra, exparticipante de Guerreros 2020, en la última semana del programa lo iba a suplir en varios juegos mientras que él se quedaba en el sillón.

Podría interesarte: Pleito en Televisa: Conductor de 'MCR' reclama a Mariana Echevarría por exhibirlos

En la llamada el hijo de Eugenio Derbez y el productor se unieron para hacerle la broma al querido conductor, diciéndole que sería reemplazado, pues después de esa semana era probable que él ya se quedara con el programa.

Quieren pasar la estafeta del canal, pero el chiste es que El Rastra conduzca contigo cinco días, la última semana de Me Caigo de Risa, que conduzca contigo, para que él ya se quedé con el programa y luego los de Guerreros van a conducir con él. Qué le demos los juegos más fáciles, para que los conduzca él, mientras tú estás en el sillón", le dijo el productor.

Podría interesarte: Conductor vuelve a 'Hoy' tras hablar pestes del programa y todo Televisa lo destroza: "Ten dignidad"

Mientras que le decían el supuesto plan de la empresa, Omar se mostró molesto, triste y desanimado, señalando que no podían seguir aguantando "ma...", y que aunque no quería que les quitaran el show él no aceptaba el cambio, pidiéndole a su jefe que hiciera algo y se negara, reclamándole que aceptara.

¡No!, no, no, ¿tú aceptaste Suárez? No ma..., ya está cag... Te estor preguntando, no quiero que nos quiten el programa, pero tampoco que nos agarren como calzón de pu... Ya estaba llorando", expresó Faisy a lo largo del video.

Podría interesarte: ¿Adiós Televisa? Tras 7 años en 'MCR', querida conductora da fuerte mensaje

Cabe mencionar que al final le revelaron al conductor que todo se trataba de una broma, tras lo que les reclamó brevemente, sin embargo, después Faisy perdonó José Eduardo y Lalo, riéndose de la situación mientras que él les decía que "hue..." y que ya se notaba quien era "el favorito", concluyendo con una invitación a comer.

Fuente: Canal de YouTube de José Eduardo Derbez