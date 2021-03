¿En 'Venga la Alegría'? Fernando del Solar revela ser víctima de acoso sexual

Ciudad de México.- Fernando del Solar hace poco tuvo una entrevista con Michelle Rubalcava, en la cual confesó que en México, probablemente dentro de TV Azteca, sufrió de acoso sexual, al igual que en su natal Argentina, dejando en claro que en todo momento se negó a "aflojar" por los "valores" que tiene, ¿a caso fue en Venga la Alegría?

El famoso conductor se presentó hace poco al canal de YouTube de Rubalcava, donde reveló que cuando inició en su carrera dentro de la televisión en más de una ocasión le hicieron propuestas con las que no estuvo de acuerdo.

Podría interesarte: Halcón Negro Jr., famoso luchador, denunciaría acoso sexual de productor de TV Azteca

Sí, por supuesto, y no sólo en México, en Argentina también, y con papeles menores y más chiquitos. Una vez se lo escuché decir a una persona: ‘Es el sex business’. Yo decía: ‘No, no, no. Estás equivocado’. Cuando nuestros papás se preocupaban de que había todo este tipo de cosas, era cierto. Pero este tipo de cosas están en cualquier lugar", contó Fernando.