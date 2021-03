¿Fue un engaño? Revelan que Laura Bozzo paga mil pesos a los actores que fingen en su programa

Ciudad de México.- Al ver los casos tan melodramáticos que se exhiben en el programa Laura Sin Censura es imposible que no surjan dudas en torno a su veracidad. En esta ocasión, los conductores del canal de YouTube llamado Chisme No Like aclararon si se trata de actuaciones o son vivencias reales.

Javier Ceriani y Elisa Beristain aseguraron que es un montaje lo que los espectadores ven por televisión, pues el equipo de la presentadora peruana se encarga de convocar a las personas que se suman al espectáculo.

Los presentadores invitaron a Jonatan Molina para que rindiera testimonio sobre el programa que simula historias de violencia intrafamiliar, infidelidades, entre otras. De acuerdo con su versión, los panelistas dispuestos a participar reciben mil pesos. Como prueba, Molina mostró una conversación en WhatsApp que tuvo con la reclutadora Sally Nazario.

En el programa de farándula por internet también se expuso un audio en el que supuestamente Nazario le explicaba a un posible candidato la trama del caso y además, le pedía una demostración de cómo interpretaría el papel.

Tendrías que mandarme un video haciendo el papel de 'Marco', te explico un poco, este caso trata de una señora, bueno de una pareja de esposos que tienen un gran conflicto".

Además del efectivo, se dijo que la encargada de buscar a los personajes les promete, en la nota de voz, recogerlos directamente en su casa, transportarlos hasta el set de grabación y apoyarlos en su regreso.

El pago es de mil pesos al corte y el día de la grabación te llevamos, te recogemos de tu casa y te volvemos a llevar hasta tu casa".

Fuente: Futbol y Más