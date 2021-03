¿Miente? Actor de Televisa exhibe VIDEOS del supuesto maltrato hacia su hijo de parte de su ex

Ciudad de México.- Por medio de su cuenta de Instagram, el actor de Televisa, Fernando Carrillo, tomo la decisión de difundir unos videos que prueban el maltrato de su exesposa Margiolis Ramos hacia su hijo mayor Ángel Gabriel.

Actualmente, el famoso, quien acaba de convertirse en padre de su segundo hijo, al lado de su novia quien es 30 años menor que él, mantiene una disputa legal con su expareja por la custodia del mayor de sus hijos.

Esta es una triste historia por ahora. Por esto, preferí no ver más a mi amado hijo Ángel Gabriel. Nunca se quiere ir de mi lado y luego, lo quiebran y llenan de oscuridad al llegar a Miami", escribió Carrillo acompañando cuatro grabaciones en donde se observa a su hijo llorando y maldiciendo a su madre.

Señaló que, antes de recibir cualquier tipo de crítica por mostrar las intimidades de su hijo, la exposición no es más que evidenciar los malos tratos que recibe por parte de su madre e hizo un llamado para que regresen a su hijo a Tulum, Quintana Roo, donde Carrillo actualmente reside.

En la misma red social, Fernando Carrillo reiteró que no pagará dinero hasta ver a su hijo con algunas reglas que él mismo estableció: recibir una llamada diaria, vacaciones de verano, cinco mil dólares cada viaje que lo visite y no más televisión para Margiolis hablando de él.

En las grabaciones muestran a su hijo visitan por primera vez en 10 años a un dentista, además exhiben al pequeño diciendo que odia a su madre porque a "ella no le importa nada ni yo".

"Juzguen ustedes. Primer video: no me quiero ir a Miami. Segundo vídeo: primera visita al dentista en su vida en 10 años. Tenía los dientes con tres milímetros de sarro. ¿Porque nunca lo llevaron al dentista?, Tercer video: escuchamos como le habla su mami, cuando Ángel le dice querer quedarse en Malibú con Papá ¿Es ese el tono de tratar a un niño?".

"Cuarto vídeo: Un niño triste, confundido, pero diciendo lo que siente, dice 'I hate her, and she doesn’t care about anything or me' (la odio, a ella no le importa nada ni yo) a lo que mi ex, una dama llamada Sabrina, lo guía con amor en no decir esas cosas", escribió el actor.

Ante ello, la exesposa de Fernando Carrillo, Margiolis, también subió un video, en donde asegura que ella fue quién le colocó los brackets a su hijo, y negó que alguna vez haya forzado a su hijo a no ver a su padre; incluso el propio Ángel Gabriel argumenta que su padre "no tenía derecho" de comartir esos videos.

