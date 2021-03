¡No aguantó más! Exintegrante de 'Acapulco Shore' arremete contra sus 'haters' en Instagram

Ciudad de México.- La exintegrante de Acapulco Shore, Brenda Zambrano, ha sido víctima de los ataques de sus haters y sobre todo, durante esta pandemia luego de que la modelo recuperara unos kilos de más, durante el confinamiento.

Por medio de sus redes sociales, particularmente en su cuenta de Instagram, la exparticipante de Guerreros 2020 recibe casi a diario duros comentarios de parte de cientos de usuarios en Internet. }

Los mensajes han sido tan constantes que, la guapa modelo no aguantó más presión y estalló en contra de quienes le escriben palabras llenas de malas vibras.

Por medio de sus instastories, Brenda hizo énfasis en una serie de comentarios que la señalaban de creída y arrogante, además de olvidarse de donde viene.

Soy y seré siempre la misma persona. El que me arregle físicamente, no me quita de donde vengo. Trabajo para darme el gusto que quiera...Dejen la envidia y mejor pónganse a trabajar para que, en lugar de andar criticando las cosas materiales, se compren las suyas", escribió.

En otra historia, recalcó que ella seguirá siendo como es y bailará aunque no sepa, pues en su último video fue criticada por supuestamente no saber bailar.

Y bailo como se me da la gana, porque me siento segura de mí misma, me visto como quiera porque así me gusta a mi, no lo hago para que les guste a los demás... Si te gusta mi contenido, bienvenido. Si no, ¡Chao!".