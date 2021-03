Pleito en 'Exatlón': Atleta de 'Héroes' y Rosique tienen discusión en TV Azteca

Ciudad de México.- En plena competencia entre 'Héroes' y 'Titanes' en el Exatlón, las cosas se calentaron demasiado pues incluso Evelyn Guijarro se atrevió a reclamarle y protagonizar una discusión con la llamada 'Máxima Autoridad', Antonio Rosique, ante las cámaras de TV Azteca, dejando boquiabiertos a los espectadores del reality.

Rosique hace poco les informó a los atletas que la "travesía durará un poco más", por lo que para relajarse y trabajar su destreza mental realizaron un juego, en el que ellos debían pasar en pareja, y uno de ellos debía describir la cartera sin mencionar palabras relacionadas directamente, como dinero.

Podría interesarte: Ruptura en 'Exatlón': Querida parejita de TV Azteca 'termina' su relación amorosa

Durante esta dinámica mental, el presentador le dijo a Evelyn que dio una pista demasiado fácil y que no se la iba a valer, pues Casandra Ascencio debía decir título y 'Sniper' usó el termino titular, causando protestas de los rojos.

Podría interesarte: ¡Drama en 'Exatlón'! Casandra Ascencio humilla a 'Wushu' y así le responde: "Chismosa"

Ante esto, Rosique le dijo que no se lo iba a valer, por lo que la lanzadora de jabalina le reclamó y le dijo que no usó las palabras prohibidas, por lo que debería darle la oportunidad. Cabe mencionar que todo fue de manera tranquila entre risas.

No esa no cuenta, esa no", dijo Rosique entre risas. "¿Cómo que no? Sí, sí cuenta", le replicó Evelyn. "No, siguiente. Tiempo", finalizó el conductor.