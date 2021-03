¿Se enojó? Eugenio Derbez 'estalla' y envía tajante mensaje a su hija Aislinn en Instagram

Ciudad de México.- La relación que existe entre el actor Eugenio Derbez y sus hijos es, sin lugar a dudas, como la de unos grandes amigos, y así lo demuestran en cualquier oportunidad.

A pesar de que recientemente la familia ha estado distanciada por diversos asuntos personales y poco se les ha visto en sus redes sociales, hace unos días los Derbez celebraron, a distancia, el cumpleaños número 34 de Aislinn Derbez.

Por medio de un emotivo post en su perfil de Instagram, el productor de No se aceptan devoluciones, dedicó un lindo mensaje a la mayor de sus hijos, quien en estos días se encontraba en un viaje a las playas de Tulum, en México.

Fue desde ahí, donde la guapa protagonista de A la Mala compartió una serie de fotografías de los bellos paisajes de Quintana Roo y justo hace unas horas, señaló en un video que no quería irse de ese maravilloso lugar, mientras se balanceaba sobre un columpio con el azul del mar de fondo.

El clip fue reposteado por su padre, en sus instastories, quien lanzó un peculiar mensaje a Ais como un llamado de atención por estar tanto tiempo de viaje: "Regrésate ya", escribió.

Posteriormente, también compartió una foto de la exesposa de Mauricio Ochmann, posando frente al espejo de su habitación con un sensual traje de baño, lo que provocaría el enojo de su padre.

Te tenía listo el pastel y me cambiaste por irte a Tulum. Y, lo que más me dolió, es que no me invitaste. P.D. Ya deja de subir fotos encuerada", escribió el multifacético artista.