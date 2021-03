¡Tunden a Érika Buenfil! La actriz de Televisa hace esto en entrevista y no la perdonan

Ciudad de México.- Érika Buenfil, famosa y querida actriz de Televisa, recientemente fue tundida entra miles de críticas por sus millones de seguidores en Instagram, ya que no le perdonan a la talentosa intérprete de 'Andrea' en Te Doy la Vida, que hiciera esto en su entrevista con Karla Díaz, junto a Poncho de Nigris.

Hace poco se estrenó la segunda temporada de Pinky Promise, programa en YouTube de la exintegrante de JNS, en la cual estuvieron de invitados de Nigris y la 'Reina del TikTok', quien recibió varias críticas por tener una "grosera actitud" con la presentadora del show.

En el minuto 52 con 43 segundos.

A lo largo de las casi dos horas que dura el capítulo, se puede ver en más de una ocasión a Buenfil tomar su celular, leer mensaje y responderlos, mientras que Karla trataba de llamar su atención al hablar con Poncho, quien de igual manera a veces se centraba solo en Érika, dejando de lado a la cantante.

Aunque ambas cosas llamó mucho la atención y causó molestia en el público, también destacaron que la actriz tuvo una falta de disponibilidad, pues se negó a participar en la dinámica de los 'Pinky Shots', pues aunque respondió preguntas, desde un principio dijo que no tomaría nada.

No, los pinky shots son diferentes alimentos, cosas raras", explicaba Karla cuando Érika dijo que ella no lo haría: "Ay no, yo no", con ayuda de Poncho que metió la edad: "Ay no, ya estamos viejos. Ya traemos el estómago bien jod... por la edad".