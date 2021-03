Actor de Televisa revela fuertes síntomas tras vacunarse contra el Covid-19

Ciudad de México.- Después de que un famoso y querido actor de Televisa revelara que ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, horas después empleó sus redes sociales para confesar a sus fans que no la pasa bien después de eso, pues presentó fuertes síntomas, como dolor muscular.

Miguel Ángel Rodríguez, reconocido actor de Rosalinda, se mantiene bastante activo en sus redes sociales, hablando con sus seguidores sobre su vida, por lo que no dejo pasar la oportunidad de confesarles que fue vacunado.

Podría interesarte: Televisa, de luto: Tras recibir vacuna contra Covid-19, fallece padre de Carmen Madrid

View this post on Instagram

Hace poco, el actor compartió un video en sus redes sociales, donde revela que era su turno de recibir la primera dosis de la fórmula, mostrándose emocionado y esperanzado por lo que eso significaba.

Podría interesarte: ¿Por qué los contagios de Covid-19 aumentan si ya existe la vacuna? Expertos responden

Pero, poco después de compartir su emoción de ya tener su primera dosis, Miguel Ángel compartió que no le fue muy bien con ella, pues confesó que tuvo una fuerte reacción y entre las secuelas que tuvo está un fuerte dolor en su brazo, fiebre y mucha tos, la cual le impide hablar mucho tiempo, por lo que no podrá hacer lives en redes hasta que eso pase.

Mis queridos amigos, aquí está el comprobante de la vacuna, lo que no espere es que me fuera a dar fiebre por la noche y doler el hombro, ahora si que no sé si le esté pasando a alguien más, y a parte la tos que ya había desaparecido volvió, es por eso que no les he transmitido, así que disculpen y pasen una excelente y bendecida noche. ¡Dios te dé fuerza! ¡Los amo!", reveló el actor.