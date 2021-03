Bárbara de Regil arma zafarrancho con reporteros y revela si fue novia de hijo de Joan Sebastian 

Ciudad de México.- De nueva cuenta la actriz Bárbara de Regil tuvo un fuerte desencuentro con la prensa luego de que los reporteros preguntaran sobre su posible pasado amoroso con José Manuel Figueroa.

Los medios de comunicación le recordaron que en 2013 salieron a la luz unas fotos donde aparece con el hijo de Joan Sebastian y la protagonista de Rosario Tijeras inmediatamente respondió:

No, no, no… hay que ser profesionales, no pregunten tanta… tanta tontería, no sean así… no fue mi suegro (Joan Sebastian), no fue mi suegro, no inventes. Yo no he tenido ninguna relación con José Manuel Figueroa, yo estoy casada hace 7 años, no manches", comentó De Regil enfurecida.