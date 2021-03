¿De Televisa o TV Azteca? Famosa actriz revela que casi se suicida mientras era novia de Bisogno

Ciudad de México.- La aclamada actriz Fran Meric decidió abrir su corazón y hablar de las tormentosas relaciones que tuvo antes de encontrar a su gran amor Raúl Sandoval, con quien se casó hace varios años y ha formado una hermosa familia.

A través de la entrevista para el programa En Sus Batallas de TV Azteca, la artista de 39 años reveló que tuvo una relación de tres años con un hombre celoso, agresivo y posesivo, quien la maltrató psicológica y físicamente.

Te podría interesar: ¿Adiós 'Ventaneando'? Tras 20 años en TV Azteca, altos mandos dejarían sin contrato a Bisogno

Un día se puso loco y yo salí volando por las escaleras, eran pleitos, gritos, que yo era una cualquiera, viví mucha violencia psicológica, la relación la terminó él porque creyó que le puso el cuerno", contó Fran.

La esposa del exalumno de La Academia también decidió contar detalles del romance que tuvo con el conductor del programa Ventaneando, Daniel Bisogno.

Él al principio fue mi paño de lágrimas pero con el tiempo la relación se volvió muy tóxica, yo estaba muy dolida por mi anterior relación", explicó.

También lee: Ellos son los cinco conductores que tienen exclusividad en TV Azteca; Bisogno perdería el contrato

Fran confesó que estaba pasando por tan mal momento y además no lograba llenar las "expectativas" de Bisogno, por lo que atentó contra su vida.

Un día compré pastillas y pensé en tomármelas para saber si la gente me amaba ya muerta. Hubo situaciones no agradables, aunque bueno a final de cuentas te puedo decir que le tengo gratitud por lo que me enseñó, y que es mi mayor maestro, por él es quien soy", confesó.

Para finalizar, Fran Meric contó que mientras salía con Leonardo García "no había amor, no hubo una relación real", pues él no la tomaba enserio e incluso, una vez la dejó votada mientras ella estaba enferma.

También lee: Tras casi 20 años en TV Azteca: Exintegrante de 'La Academia' confirma su llegada a Televisa

Fuente: TVNotas