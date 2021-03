Enrique Guzmán no cree que exista una reconciliación real entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía

Ciudad de México.- El célebre cantante Enrique Guzmán se sinceró sobre el pleito que existe entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía y aseguró que, tras la encuentro público entre madre e hija, todavía no cree que pueda existir una reconciliación entre ambas.

Me parece muy temprano para todo lo que ha pasado, hay cosas que sospecho que no sean reales", dijo el famoso en entrevista para el programa Ventaneando.

Al ser cuestionado sobre la forma en que Frida abrió su corazón durante la charla que sostuvo con Alejandra en el programa Despierta América, el cantante replicó: "dio el primer paso en volverla a llamar mamá, para empezar".

Pero al recordarle que Frida confesó que necesita en su vida a Alejandra, Don Enrique comentó: "eso puede ser un poquito lo que le conviene, pero eso esperamos que sea lo correcto. Fue muy cuidadoso, cauteloso, del modo que está haciendo las cosas".

Acto seguido, destacó que su hija está dispuesta a una reconciliación con la joven. "Ella es la más dispuesta de todos, en el caso de Frida pues Alejandra fue la que advirtió la llamada, sé que insistieron mucho, a lo mejor ella también (accedió por eso, pero) la oí un poquito cuidadosa por no decirte, meticulosa en lo que está diciendo".

Sin embargo, Guzmán se dijo esperanzado en que su hija y su nieta puedan olvidar sus diferencias:

Espero que esto progrese, no es una reconciliación en este momento, es un intento de hacerlo, pero estoy viendo como los pasos firmes sobre cómo va el asunto".

Cabe señalar que minutos más tarde el intérprete de La Plaga se comunicó al programa de TV Azteca, y luego de que Pati Chapoy le mencionara que esta nueva controversia entre madre e hija es gracias a la empresa que maneja a Alejandra, el artista dijo: "Yo creo que es un propósito comercial de Frida, ella quiere hacer publicidad y entonces ya la volvió a llamar mamá".

Finalmente, y sin asegurar que su nieta armó todo un teatro de su reconciliación con Alejandra, Enrique Guzmán puntualizó: "Realmente Alejandra no está muy entusiasmada por esto, no está muy entusiasmada como que fuera cierto (el interés de Frida), pero es una situación que tienen que mejorar ellas, entre ellas, no en un canal de televisión, ni para promover un disco que está haciendo la señorita".

Fuente: Agencia México, Instagram @laguzmanmx e Instagram @ifridag