¿Luisito Comunica y Ryan Hoffman se distanciaron luego del escándalo de 'Exponiendo infieles'?

Cuidad de México.- Luego del escándalo que involucró a los youtubers Luisito Comunica y Ryan Hoffman y por el se dijo, el primero termino su relación con la también influencer Cynthia Velázquez, Hoffman revela si se ha reconciliado con su amigo.

Durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Ryan aseguró que su relación nunca se fracturó, pues fue la youtuber Lizbeth Rodríguez quién fue la autora del "malentendido".

El malentendido yo no lo hice. Lo hizo, Lizbeth Rodríguez y el equipo de Badabún, al momento de editar el video, haciendo parecer que Luisito era el que decía esas cosas cuando era yo, entonces la gente lo confundió y yo como pasó el mismo día que murió mi padre pues estaba enfocado en otras cosas." expresó.

De acuerdo con Hoffman el equipo de Badabún fueron quienes modificaron los mensajes para que los espectadores creyeran que existía infidelidad en la relación de 'La Chule' y Luisito Comunica.

A los tres días que checo, porque en un principio sí dije, 'ay, qué bruto, la cagu', pero me pongo a checar y digo 'no mms, estos mensajes ni siquiera me los mandó él'", agregó.