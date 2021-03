"Me vale pi...": Niurka estalla en 'VLA' ante críticas por su romance y revela si su novio es gay

Ciudad de México.- La famosa vedette cubana Niurka Marcos de nueva cuenta estalló ante los medios de comunicación debido a que se le preguntó por su polémico romance con Marko Peña, cantante que es más de una década menor que ella.

En días pasados el exmánager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, aseguró que el músico sinaloense lo buscó hace varios años y trató de seducirlo, por lo que comenzó a surgir el rumor de que sería homosexual.

A través de una entrevista con los micrófonos del programa Venga la Alegría, Niurka decidió romper el silencio y reveló que las críticas y comentarios que han hecho por su relación la tienen sin cuidado.

Que si porque no tengo marido, porque soy una bruja, y si tengo romance que es un mantenido, así es la gente", declaró.

Niurka explotó contra las declaraciones de Joaquín y aseguró que el exmánager de 'Juanga' está mintiendo y no le interesa nada de lo que él diga, pues ya conoció a la familia de su enamorado y nunca le ha ocultado nada.

Me vale v... lo que sea, me lo voy a seguir comiendo, me vale p... lo que él diga", añadió.