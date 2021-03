Pleito en 'Exatlón': Mati Álvarez estalla contra querido atleta en TV Azteca

Ciudad de México.- En plena competencia entre 'Héroes' y 'Titanes' en el Exatlón, las cosas se calentaron demasiado pues la querida atleta Mati Álvarez no se tomó bien la ayuda de otro de los 'Titanes', y ante las cámaras de TV Azteca, dejó boquiabiertos a los espectadores del reality al estallar en su contra.

Rosique hace poco les informó a los atletas que la "travesía durará un poco más", por lo que los atletas tuvieron que continuar con competencias y otros premios para rellenar las dos semanas extras dentro de la competencia, lo que al parecer afecto más a Mati, quien se molestó con Heliud Pulido ante las cámaras del reality.

La campeona de la tercera temporada no estaba atravesando el circuito como ella está acostumbrada, con ventaja y ganando, por lo que su compañera, Heliud, quiso brindarle su apoyo diciendo que se calmara y lanzara de otra forma los objetos, dándole una perspectiva de los errores que notaba.

Aunque el objetivo de 'Black Panter' era ayudarla, tal parece que en medio de su frustración por ir perdiendo la hicieron perder la paciencia con él, pues lo vio molesta con una señal de no me importa, hecho que lo dejó molesto a él también y decidió ya no ayudarla más.

Fuente: Canal de YouTube de Elven King Life