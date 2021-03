¡Pleito en Televisa! Conductoras de 'MCR' hablan de su rivalidad: "Me cag..."

Ciudad de México.- Después de múltiples rumores en los que aseguran que entre Mariazel y Mariana Echeverría existe una fuerte rivalidad, las conductoras de Me Caigo de Risa rompieron el silencio y hablaron de sus sonados pleitos en los foros de Televisa, señalando que sí se "cag..." diciendo pestes de la otra frente a la cámara del programa.

Ante esto, ambas conductoras se sentaron frente a frente en el sillón de la vergüenza del programa, confesando que piensan una de la otra, señalando que "apestaban" que "no se soportan" y que consideraban que "no se bañaban".

La verdad es que no la soporto le huelen las manos a chetos, la boca también, aparte no se baña", dijo Mariana frente a su compañera. Tampoco la soporto, me cag..., le huelen los pies, bye", expresó Mariazel.