Productor de TV Azteca rompe el silencio sobre las acusaciones de acoso de Halcón Negro Jr.

Ciudad de México.- Hernán Emilio Albareque, polémico productor de TV Azteca, fuera acusado de haber acosado sexualmente al luchador Halcón Negro Jr., durante el casting para formar parte de la nueva temporada de Survivor México, decidió romper el silencio y dio su versión de los hechos.

El pasado fin de semana el famoso luchador señaló que un famoso productor le había ofrecido un intercambio de "sexo por trabajo" en dicho reality, lo que causó mucha controversia, pues aunque Halcón no dio nombres, después salió a relucir el de Albareque y la conductora de Venga la Alegría, Flor Rubio, salió en su defensa.

Hernán en una entrevista con Rubio, señaló que no le prestó atención a las acusaciones, que se espero un determinado tiempo para pensar las cosas con calma, pues él tiene alrededor de "15 testigos", pues esas son las personas que estuvieron vía zoom en la entrevista, destacando que él no lo obligó a quitarse la máscara, que esa fue una solicitud y el podía aceptarlo o rechazarlo.

Para conocer a la persona; yo no entrevisto caracteres. Yo no entrevistaría a la ‘India María’, entrevistaría a la actriz para el proyecto porque justamente este es un proyecto de total verdad y lo que buscamos es esa conexión con el público (…) Yo no engañé a nadie, se quitó la máscara solito", explicó.