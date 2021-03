Rechazo, depresión y machismo: El duro camino de Paty Cantú para triunfar en Televisa y la música

Ciudad de México.- Paty Cantú tiene una sólida carrera de poco más de 20 años, dentro de la cual goza de una gran fama por su música y un exitoso paso por Televisa, sin embargo, para lograr triunfar y tener el estatus del que actualmente goza tuvo que superar el machismo, feos rechazos y fuertes depresiones.

Cantú hace poco fue entrevista en el canal de YouTube de Yordi Rosado, donde habló de su infancia, su camino para llegar a ser una de las artistas tan queridas y famosas de hoy en día, gracias a temas como Goma de Mascar, Afortunadamente Eres Tú y su participación como 'Mapache' en ¿Quién Es La Máscara?

Con tan solo 17 años de edad, la famosa intérprete de Déjame Ir decidió seguir sus sueños en la música y junto al 'Cejas' formó Lu, donde no tuvo las cosas nada fáciles, ya que su primer mánager los estafó, vivió en un sótano, sin dinero, ni comida, además de tener que soportar que su compañero la ignorara por el coraje.

Aunque sin duda esto fue una difícil prueba, no fue lo único que sufrió, pues al ser mujer muchos productores la hacían menos, por lo que tuvo que superar el machismo, que llevo a que rechazaran ideas y canciones que ella tenía, pero eso solo la impulsó a seguir adelante.

Yo luchaba, con doble esfuerzo para salir adelante, a mi me decían: "Solo puedes presentar dos canciones por disco", y yo decía que iba a componer para alguien más y me decían: 'Nadie te va a firmar', y yo de 'Sí lo van hacer', me respondían 'No te van a dar más de un peso' y yo, pues que me los den, yo les voy a demostrar", recordó.

Tras esto, se movió en la búsqueda de personas que confiaran en ella, que le dieran tiempo para escuchar su música y la usaran, mostrando que no solo tenía una voz espectacular, sino una originalidad y un talento creativo que también quisieron opacar y dejar de lado.

Entonces yo decía, 'No me puedo meter a esto, pero puedo meterme a la parte creativa de los videos', hicimos un video que habló de la violencia a la mujer, y sí marcó mucho, hubo gente que dijo: 'Yo no me suicide por esto', pero mandaron un correo en el que me dijeron que ya no me metiera", relató a Yordi.