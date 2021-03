Zudikey Rodríguez revela en TV Azteca la "tragedia" que vivió tras quedar fuera de 'Exatlón'

Ciudad de México.- La famosa velocista Zudikey Rodríguez dio su primera declaración la tarde de este lunes 22 de marzo, luego de que el pasado fin de semana quedara fuera del reality Exatlón México por una delicada situación familiar.

La exintegrante del equipo 'Titanes' y esposa de Pato Araujo decidió acudir al programa vespertino Mimí Contigo para contar la tragedia que se encuentra viviendo debido a la muerte de su abuelito materno a causa del coronavirus.

Zudikey, quien hace 12 años sufrió la pérdida de un hijo, confesó que no pudo despedirse personalmente de su abuelo, pues el mismo día que regresó a México, el anciano falleció y solo alcanzó a verlo mientras lo trasladaban de un hospital a otro.

Sí fue la noticia más triste encontrar todas estas tragedias en la familia, cosas que ellos estaban sufriendo y que no me informaban para no alterarme y que yo continuara en la competencia", explicó la velocista.