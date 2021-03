En TV Azteca, Karla Sofía Gascón explota contra show de Rocío Sánchez Azuara: "Estoy hasta el c..."

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 23 de marzo la actriz transgénero Karla Sofía Gascón apareció en el programa Venga la Alegría para hablar de todas las faltas de respeto que ha recibido desde que decidió cambiar de género.

La intérprete originaria de España acudió a los foros de TV Azteca para hablar de la difícil situación que vivió hace unos días cuando acudió al programa Acércate a Rocío, cuyos invitados y conductora Rocío Sánchez Azuara la trataron mal y se burlaron de ella.

No fue una discriminación, me llaman para hacer el show y les hice el show completo", comentó la actriz.

Karla Sofía explicó que una de las personas que se encontraban en el foro la insultó en repetidas ocasiones y se refirió a ella como hombre, lo que la hizo estallar en plena transmisión en vivo de Imagen TV.

Gascón también se lanzó en contra del sistema del Gobierno de México, pues asegura que ha tenido problemas con su firma ya que la reconocen como la persona que fue en el pasado, Carlos Gascón.

Me tratan como un delincuente, en ves de facilitarme las cosas, todos los puñeteros días de mi vida estoy dando explicaciones, no puedo cobrar por mi trabajo", explicó Karla Sofía.

La intérprete también se mostró molesta con la conductora Flor Rubio y la acusó de seguir la misma línea que Acércate a Rocío.

Ya estoy hasta el cu..., por eso me enfado, no le hago nada a nadie, yo no me meto con nadie y conmigo se meten 250 mil personas ¿yo qué coño les he hecho?".