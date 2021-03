¿Es gay? Sin censura, Maluma habla sobre sus preferencias y revela si le gustan los hombres

Ciudad de México.- El cantante colombiano conocido a nivel internacional, Maluma, no aguantó más y decidió hablar sin censura sobre sus preferencias sexuales; con total normalidad confesó si en verdad le gustan los hombres o no.

Cabe destacar que esta no es la primera ocasión en la que se cree que el reguetonero colombiano, famoso por éxitos como Felices los cuatro, 11:11 y Cuatro babys, es homosexual, pues miles de rumores han corrido al respecto a lo largo de su carrea musical.

En una entrevista exclusiva que dio para el programa Hoy en Televisa, desde Miami, Maluma habló sobre los señalamientos que se han hecho a su sexualidad por su ropa y el color que pone en su cabello.

Luego de revelar frente a la cámara que no es gay, aseguró que no es la primera vez que piensan que es homosexual, pues desde la escuela ya lo señalaban sus compañeros por ser diferente y excéntrico:

En su mismo relato, aprovecho para hablar sobre los prejuicios que atraviesan varios hombres por la idea cultural de 'masculinidad', la cual no permite que sean libres sin cuestionar su orientación sexual:

Conozco muchas historias, amigos míos cercanos inclusive, que siempre se han querido vestir de una manera, pero se vestían de otra porque su cultura o su familia no los dejó ser simplemente quienes querían ser, en mi caso no fue así, yo lo digo abiertamente, mis padres creyeron en mí, en mi personalidad, no tuvieron ningún

problema, siempre me he vestido diferente”, dijo 'Maluma baby'.