¡Golpe a Yadhira Carrillo! Lety Calderón revela sus sentimientos hacia su ex Juan Collado

Ciudad de México.- Hace unos días, la actriz Leticia Calderón fue cuestionada acerca de sus sentimientos hacia su expareja, Juan Collado, con quien habría sostenido un a relación amorosa hasta que el decidió irse con Yadhira Carrillo, con quien contrajo matrimonio desde el año 2012, a la fecha.

Fue durante una entrevista para el programa Suelta la Sopa, donde Lety declaró que entre las cuatro parejas con las que ha compartido su vida, el abogado es alguien muy importante para ella.

Nunca fui noviera, tuve 4 novios en toda mi vida porque me dediqué a trabajar y con uno me casé y con el otro tuve hijos. Con Juan tuve hijos, no nos casamos, siempre le daba largas y largas, luego tuvimos a Luciano, luego a Carlo y…", reveló.

Sin embargo, la artista fue interrumpida por el periodista de la emisión de Telemundo, quien le hizo hincapié en que él sentía que dentro de ella todavía había amor por su ex, momento en el que Lety recalcó ya no estar enamorada de él, solo sentir cariño.

"No, te juro que sinceramente no es así, evidentemente hay un gran cariño, eso sí no lo voy a negar ni lo he negado nunca, le tengo un gran cariño...", señaló.

Además, la intérprete de Esmeralda confesó que le guarda eterno agradecimiento al legista por ayudarla en su sueño de convertirse en madre.

"Sobre todo un gran agradecimiento por ser el padre de mis hijos, siempre le voy a desear el bien, jamás… (el mal), nunca peleé con él, nunca voy a pelear con él porque es el padre de mis hijos. Y si hablo de Juan, que quede muy claro, es porque ustedes (los medios) lo sacan", recalcó.

Finalmente, Calderón reflexionó sobre lo que sintió con la noticia de la detención de Juan Collado. "Duele la noticia, pero no duele la ausencia porque ellos están acostumbrados a esto, y sobre todo sabes que duele, la mentira, a esta misma mentira de 'mañana te hablo', 'diario vamos por él', 'diario iba yo por ellos', las preguntas de ellos (mis hijos) es '¿por qué hacen eso?'".

Fuente: Agencia México