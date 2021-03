¡Larvas la comían viva! La rara enfermedad de actriz de Televisa que la hizo vivir un infierno

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de Televisa puso la piel 'chinita' a miles de fans, pues narró su horrible experiencia clínica al infestarse de larvas migrans, señalando que sentía que se la "comían viva", confesando que la enfermedad es tan rara que tardaron semanas en poder darle un diagnostico, las cuales para ella fueron un infierno.

Luz Elena González, es una guapa y talentosa actriz que conquistó San Ángel con novelas como Una Familia Con Suerte, normalmente se mantiene muy activa en redes, sin embargo, hace poco vivió una terrible experiencia que guardó en secreto hasta estar bien del todo.

La actriz contó a TV Notas que por comer pescado crudo, su cuerpo se infestó de larvas migrans, las cuales se instalan en el estomago o intestinos al momento de ingerir el alimento mal cocinado o crudo, tras lo que comienzan a migrar a diferentes partes del cuerpo, como órganos y tejidos musculares.

Los síntomas son la presencia de lesiones cutáneas, enrojecimiento en la piel, comezón y hasta un dolor de cabeza, y aunque ella presentó todo esto, varios médicos a los que fue no supieron darle un diagnostico, varios incluso le dijeron que era estrés o ansiedad y simplemente le dieron medicina para el dolor de cabeza.

Esa vez fui a uno que sólo me dijo que quizá algo me había caído mal y me dio medicamento para el dolor de cabeza intenso, pero el dolor seguía, pero busqué una segunda opinión, porque empecé con enrojecimiento en ciertas partes del cuerpo, como brazos y antebrazos, pero de igual forma no dio con un diagnóstico. Es más, hasta mis amigas me dijeron que era hipocondriaca y que a todo le buscaba un mal", confesó.