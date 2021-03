¿Le otorgarán el perdón? Ex de actor de Televisa acusado de violación revela esto en 'Hoy'

En 'Hoy', ex de Ricardo Crespo dice si le darán el perdón al actor de Televisa. Foto: Internet

Ciudad de México.- María Angélica Rodríguez, exesposa de Ricardo Crespo, este martes se presentó en el programa Hoy, y tras revelar en Venga la Alegría que Valentina, su hija, vive un infierno tras denunciar que el actor de Televisa la violó, ahora reveló si planeaban darle el perdón.

La madre de la víctima, junto a Sergio Mayer, desde esta semana comenzó a dar declaraciones, siendo el pasado lunes 22 de marzo en TV Azteca donde confesó cosas sobre la familia de Crespo, lo difícil que es para su pequeña el acoso mediático y de redes sociales tras su denuncia.

Ahora, ante las cámaras del matutino de la televisora San Ángel, María declaró que ella desea que los usuarios tomen conciencia del daño que hacen con las cosas tan hirientes que ponen hacia su hija, quien solo busca que se haga justicia por su traumática experiencia, señalando que ella como madre solo quiere que viva en paz.

Yo como mamá, lo que quiero es que mis hijos, bueno Valentina, sane su corazón, sane su mente, y viva una vida feliz, una vida llena de bendiciones, una vida llena de esperanza", declaró.

Tras esto le cuestionaron si planeaban o habían considerado darle el perdón a Crespo, ella dijo que no habían tocado ese tema y que no iba hablar de ello, señalando que no era un buen momento para hacer ese tipo de cuestionamientos.

Creo que es un tema que no corresponde hablar ahorita. No lo hemos considerado en absoluto", concluyó.

Fuente: Canal de YouTube del programa de Hoy