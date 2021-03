Niurka rompe en llanto en 'Sale el Sol' y revela esto de Juan Osorio: "Me lastimó"

Ciudad de México.- Niurka Marcos dio una emotiva entrevista en Sale el Sol, durante la cual abrió su corazón a Joanna Vega-Biestro, con quien rompió en llanto en vivo del matutino de Imagen TV, al hablar de sus hijos y revelar esto de su relación con Juan Osorio, famoso productor de Televisa.

La mañana de este martes 23 de marzo, Niurka habló sobre su infancia, su actual pareja, Marko Peña, destacando que sus hijos eran lo mejor que tenía en su vida, pero también lo que les causaba mayor dolor, derramando varias lágrimas al confesar esto.

La llamada 'Mujer Escándalo', dijo que sus hijos eran su "obra maestra" que la hacían sentirse "realizada", pero que también le daban mucha "angustia" y regresaban sus "temores", los cuales los dramas públicos le quitaron, haciéndola sentir humana y y vulnerable, especialmente porque sabía que ella no puede ayudarles cuando se caen al haberles enseñado a ser autosuficiente.

Tras esto le cuestionaron cual fue su mayor guerra con un ex, mencionando a Boby Larios, a lo que ella dijo que fue solo un "juego", como el de las maquinitas, asegurando que lo vivido con Osorio fue lo más doloroso que atravesó, aunque no se arrepiente porque aprendió mucho y creció con él.

Boby Larios fue una aventura más, como un reto, pero guerra fue con Juan, él sí despertó mis temores, él me enseñó a brillar en el escenario, me hizo brillar, me elevó y de pronto me lastimó y ahí nos convertimos en grandes enemigos. Hoy nos queremos muchos y somos buenos amigos", expresó.