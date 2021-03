¿Por ambición? Mánager de Rafael Amaya lo habría sacado de rehabilitación: "Lo arrojó al abismo"

Ciudad de México.- Tras una semana del escándalo de la supuesta recaída en vicios de Rafael Amaya, un amigo del actor de El Señor de los Cielos aseguró que la "ambición" de su Karem Guedimin, su mánager, fue la causante de todo, ya que señaló que a ella no le importó arrojarlo "al abismo" con tal de que él volviera a trabajar y lo sacó de rehabilitación.

La semana pasada causó mucho revuelo un video en el que se ve a Amaya "enloquecido" pidiendo ayuda en Tijuana, tras lo que varios medios, como Sale el Sol, aseguraron que no había otra explicación más que había vuelto a "ingerir" sustancias nocivas.

Ahora, un supuesto amigo de la exestrella de Telemundo aseguró que él tenía deseos de cambiar y "superar" sus vicios, pero que por "manipulaciones" de Guedimin él decidió salirse a los cuatro meses de haber estado en el centro de Julio César Chávez, pese a que los especialistas le decían que debería estar mínimo por un año.

Desafortunadamente, fue su mánager, Karem Guedimin, quien lo arrojó al abismo, ella estuvo detrás de la decisión que tomó Rafa de salir sin estar recuperado. A que le ganó la avaricia, porque mientras Rafa estuviera internado, ella no podría conseguirle proyectos y se convertía en un artista que no le generaba, obviamente, eso no le convenía, ya que ella, aparte de tener un sueldo altísimo, cobra un porcentaje por cada trabajo. Entonces, dolosamente, hizo todo lo posible por sacarlo de la clínica", dijo la fuente.