Tras casi morir y veto de Televisa, famosa actriz aparece en TV Azteca y deja en shock al lucir así

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 23 de marzo la querida actriz Rosa Gloria Chagoyán regresó a los foros de TV Azteca luego de varios meses de ausencia y dejó sin palabras a los televidentes al lucir a sí de guapa.

Hace algún tiempo la artista declaró en la entrevista En sus batallas que su vida estuvo en riesgo cuando le diagnosticaron un meningioma, es decir, un tumor arriba del cerebro.

Me iba a morir. El tumor iba a empujar todo, no iba a poder hablar, iba a quedar paralítica de la parte derecha del cuerpo y dije: No, mejor me muero", confesó.