¿7 minutos de ejercicio? Sin tapujos, Maribel Guardia revela su 'secretito' para lucir increíble

Ciudad de México.- Maribel Guardia es amante de presumir en redes sociales su manera de lucir a los 61 años, pues es el resultado del estricto estilo de vida que lleva y que muy pocas personas lo ven de tal manera.

Durante las últimas horas, la guapa costarricense compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que se tomó frente al espejo donde posó con un inquietante atuendo deportivo en el que dejó ver lo increíble que se conversa.

Pensando si voy a hacer ejercicio o mejor me tiro en el césped a ver un árbol", señaló Maribel.

Mientras que los internautas inmediatamente vieron que solo tenía dos opciones y una de ellas no era del todo buena, así que no se hicieron esperar para reaccionar hasta el punto de hacer que la actriz y presentadora olvidara los tapujos para responder.

Lo que es tener todo el día para hacer ejercicio", escribió una usuaria.

De inmediato la famosa y ex de Joan Sebastian reveló la realidad de las cosas, pues no todo es como creen, ya que ella inició de cero y consiguió obtener lo que ahora lucha por no perder, así que respondió: "Haz 7 minutos, yo lo hice por dos años y me funcionó".

