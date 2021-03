Con todo y seguridad: Corren de Televisa a conductora de 'MCR' y se niega a irse

Ciudad de México.- En pleno programa de Me Caigo de Risa, una de las más queridas conductoras tuvo que ser expulsada por seguridad de los foros de Televisa, ya que por hacer una fuerte broma fue corrida de las instalaciones del programa, pero al negarse a irse tuvieron que intervenir los guardias.

Mariazel con su clásico sentido del humor, en el 'Hazme Reír' le jugó otra broma a Faisy, el cual se molestó y no pudo dejar pasar el que hiciera alusión de que era un "cu....", por lo que optó por castigarla como siempre lo hace en dicha dinámica.

¡Pleito en Televisa! Conductoras de 'MCR' hablan de su rivalidad: "Me cag..."

El presentador, después del chiste pasado de tono, el cual no pudo soportar, le dijo que se fuera al sillón de la vergüenza, pero al considerarlo un castigo muy pequeño, pidió que mejor se fuera del foro y cuando ella se negó a irse, tuvo que ir un elemento de seguridad.

Te me vas, te me vas, es más, te más del foro, seguridad por favor, sáquenla", dijo Faisy. "Qué vengan por mí, qué me saquen", replicó Mariazel.