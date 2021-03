Desde TV Azteca, Niurka destroza a Ninel Conde y se burla de su forma de bailar: "Ve a clases"

Ciudad de México.- Niurka Marcos sigue haciendo homenaje a su apodo de la 'Mujer escándalo' pues en las últimas horas no ha parado de desatar polémica y revuelo por sus declaraciones en contra de famosos como Joaquín Bondoni y Ninel Conde.

Además de asegurar que al joven actor le falta desarrollar su "humildad", ahora la vedette cubana se encargó de destrozar al 'Bombón' Asesino' por su forma de bailar.

Niurka fue cuestionada por colaboradores de TV Azteca sobre el videomusical que grabó Ninel para promocionar su sencillo con Juan Magán y la cubana no dudó ni un segundo en destrozar a la cantante mexicana.

No es vedette. No voy a decir que le falta… voy a decir que le falta mucho . Tienes que mover la cadera y dividir los movimientos en partes", comentó Marcos.

Niurka incluso aseguró que a Ninel le ayudaría mucho tomar clases de baile, sin embargo, negó tajantemente acceder a ser la instructora de la intérprete y enseñarle sus tips para que saque sus mejores movimientos.

No podría porque ella no me pagaría lo que vale mi clase. No es presupuesto, es valor. Una vedette es una artista completa… simplemente tiene que hacerlo todo bien", añadió la exesposa de Juan Osorio.