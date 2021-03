Devastado, Christian Nodal expresa su sentir en Twitter: "No sé si ponerme feliz o llorar"

Ciudad de México.- El famoso cantante de regional mexicano que mantiene una relación con Belinda, Christian Nodal, decidió expresar su sentir en redes sociales y mostrarse devastado por la respuesta que está recibiendo de sus fans.

En su cuenta de Twitter fue donde el intérprete de Adiós Amor compartió un impactante mensaje sobre lo mal que la está pasando, pues fue el mismo quien emocionó a sus seguidores con los grandes éxitos y colaboraciones musicales que les ofrecería, y ahora es él quien no los puede parar.

Ya a nadie le importo. Nadie me saluda ni me pregunta cómo estoy. Puro '¿pa' cuando sale la canción con Gera?', No sé si ponerme feliz o llorar", escribió.