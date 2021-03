¿Está embarazada? Ana Brenda Contreras revela su gran deseo de convertirse en madre

Ciudad de México.- Desde hace algún tiempo los rumores de que Ana Brenda Contreras desea convertirse en madre, van creciendo de sobremanera, y en esta ocasión fue la misma actriz quien confirmó la noticia.

La guapa protagonista de Corazón Indomable dejó a ver que, en un futuro no muy lejano, está en sus planes convertirse en madre incluso, no descartó recurrir a la inseminación artificial.

Sí me gustaría reproducirme pero no sé, digo sé que es un tiempo limitado el que tenemos las mujeres para hacerlo y tampoco me gustaría esperar tanto. A lo que iba es eso, a que no me urge, no tengo que", comentó.