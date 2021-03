Famoso cantante se vacuna contra el Covid-19 y enfermeras bailan ¡al ritmo de merengue!

Ciudad de México.- El cantante Elvis Crespo acudió a recibir su vacuna contra el Covid-19, pero no esperaba ser asaltado por un grupo de enfermeras fanáticas de su música.

En redes sociales, Crespo compartió el video mientras conduce su coche para llegar al sitio de vacunación y, al llegar al lugar, una enfermera se acerca a la puerta y emocionada pide que le cante una canción, justo antes de aplicar la dosis contra el coronavirus.

Sin pensarlo, el cantante comenzó a interpretar el coro de uno de sus más reconocidos éxitos Suavemente, pero con un cambio ante la situación. Luego, las enfermeras comienzan a cantar y bailar su popular canción, y se les veía emocionadas de tener en frente al cantante.

Vine a vacunarme y me encontré con esta parranda", expresó Crespo quien incluso se bajó del carro a tomarse fotos con el grupo de fanáticas.

"Suavemente, púyame, que no me duela, que no me duela, ay! Ah ¿Ya?, Wow, ¡Qué excelente!", dijo el artista tras no sentir el pinchazo de la vacuna.

Fuente: Instagram @despiertamerica