¡Impresionante! Andrés García revela si 'anduvo' con Anahí, pese a ser 42 años menor que él

Ciudad de México.- Andrés García, actor y productor mexicano es también conocido por sus múltiples matrimonios y relaciones amorosas con mujeres de la industria; recientemente, en el programa Hoy de Televisa, reveló la verdad sobre su cercanía con Anahí ¿fueron novios?

Las especulaciones de los fanáticos y fuentes cercanas a los actores, apuntan a que el amorío se daría en el año de 1999, cuando ambos participaron en la telenovela 'Mujeres Engañadas', en donde Andrés tenía 60 años mientras que la exRBD aún era menor de edad con sólo 17 años.

Según rumores, terminado el rodaje de la telenovela, estos dos famosos se habrían ido a vivir juntos a Acapulco para vivir un romance de ensueño, sin embargo, en su aclaración dentro del programa matutino de espectáculos, el actor negó dichas teorías.

No. A Anahí yo la veía como una hija nada más. Era una niña encantadora y ahora es una señora muy encantadora, pero nunca hubo nada de eso".

Según Andrés García, pese a que no fueron 'novios' como la gente pensaba, sí tuvieron una relación muy cercana, aunque más asimilada a la de 'padre e hija', ya que incluso comenta, ayudó a Anahí a luchar contra sus trastornos alimenticios de aquel entonces.

Las historias de amoríos del actor dominicano aún no han terminado y seguro saldrán a la luz en algún momento, pues en palabras de él "hay eventos y hay romances de los que quizá todavía no haya hablado. Según me van viniendo a la memoria los voy contando, ya los conocerán".

Fuente: Hoy