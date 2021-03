¿Le pasó mal? Alfredo Adame narra su experiencia tras recibir la vacuna contra el Covid-19

Ciudad de México.- El actor mexicano Alfredo Adame se unió a la lista de adultos mayores que recibieron la dosis correspondiente de la vacuna contra el Covid-19.

La polémica estrella acudió a un centro de vacunación ubicado en la alcaldía de Tlalpan, donde se le administró la primera vacuna para evitar contagiarse del coronavirus.

En una entrevista para Telediario, el conductor de mencionó que ya está "rucón" por lo que era necesario ponerse el antídoto, pues ha cumplido sus 62 años de edad.

También declaró no haber presentado ningún tipo de reacción negativo ante la aplicación , hasta ese momento; sin embargo, aclaró que si le manifestaron las posibilidades de sentir algo.

"Me pusieron la vacuna y me pidieron que pasara a unas carpas donde hay sillas a un periodo de recuperación o observación durante 30 minutos y ahí permanecí y no tuve nada de nada", relata.

Me dijeron que a lo mejor podía venir un pequeño dolor de cabeza, malestar de cuerpo cortado o fiebre. Yo no sentí absolutamente nada", agregó.

Además, compartió que la campaña de vacunación está muy bien organizada por el gobierno de la Ciudad de México, quienes coordinaron muy bien su cita vía WhatsApp.

Fuente: Telediario