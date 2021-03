Niurka hace pedazos a Joaquín Bondoni tras declararse "un ser intergaláctico": "Te falta humildad"

Ciudad de México.- Una vez más la famosa vedette Niurka Marcos causó polémica por sus recientes declaraciones y es que ahora criticó a Joaquín Bondoni, quien por declararse como un "ser universal intergaláctico".

Resulta que la joven estrella de Televisa se cambió de 'look' y posteriormente manifestó que no se sentía identificado con su cuerpo, lo cual no fue muy bien visto por la cubana y así le respondió.

Para mi todos los seres humanos son iguales, en ese punto sí estoy muy de acuerdo, pero no, el ser humano necesita enfocarse, y eso es algo que Joaquín va a entender en el transcurso de su crecimiento y de su desarrollo, el ser humano necesita un enfoque, una luz, un patrón, es necesidad, es naturaleza humana, es el instinto natural", dijo la mamá de Emilio Osorio.

Sin embargo, la cosa no paró ahí y Niurka optó por tundir al excolega de su hijo, con quien formó la pareja 'Aristemo' en dos proyectos televisivos.

No mi amor, no Joaquín, no eres intergaláctico ni eres un ser, eres una persona que ríe, llora, cag..., te equivocas, aciertas, como todas las personas, idénticas, lo único que te falta es desarrollar un poquito más tus sentimientos y tus humildades", comentó 'Mamá Niu'.

Como se recordará, la relación entre Emilio y Joaquín surgió al en la telenovela Mi marido tiene familia y posteriormente en Juntos, el corazón nunca se equivoca, sin embargo, su amistad se acabó pese a la gran mancuerna que tuvieron como defensores de la comunidad LBGT+.

Trascendió que Niurka y Juan Osorio causaron esta ruptura debido a que no querían que su hijo tuviera una relación de cualquier tipo con Bondoni, debido a sus preferencias.

