Tras romper con actor y acusarlo de violencia, actriz de Televisa anuncia en 'Hoy' que se casará

Ciudad de México.- Irán Castillo confesó recientemente que se encuentra muy feliz y enamorada ahora que se dio una nueva oportunidad sentimental, luego de que hace 1 año terminó su relación con el actor Pascacio López.

Durante los primeros meses del 2020, el intérprete de Telemundo confirmó que había finalizado su noviazgo con la actriz y no entendía los motivos, pues tenían planes a futuro e incluso, él ya había mandado a pedir el anillo de compromiso desde París.

View this post on Instagram

Frente a las cámaras de Sale el Sol, Pascacio aseguró que Irán es una mujer sumamente "amorosa", pero que de un día a otro, lo corrió de su casa y lo tachó de ser un hombre violento, luego de sacar a flote sus examores.

Me dijo 'Me estás manipulando, quieres que te conteste lo que tú quieres y eso es violencia, ¿sabes qué?, yo no quiero esa violencia en mi vida, agarra tus cosas y vete'", comentó López en su momento.