Adiós Televisa: 'Despiden' a conductor de 'Hoy'; actriz de TV Azteca lo acusa de abuso sexual

Ciudad de México.- Luego de que la actriz de TV Azteca Laura Pons reveló que, cuando era menor de edad, habría sido víctima de abuso sexual de parte del locutor e integrante del programa Hoy de Televisa Arturo 'Turry' Macías, el matutino decidió suspenderlo.

La actriz contó en entrevista para el programa Ventaneando que cuando tenía 17 años de edad, el locutor presuntamente la invitó a ver una película, pero cuando iban en camino, decidió cambiar el rumbo y la llevó a un motel.

La joven, quien hace poco participó en el programa Todos Quieren Más Fama del Ajusco, reveló que los hechos ocurrieron cuando ella era menor de edad y el conductor presuntamente la quería ayudar a ella y a su familia a salir adelante.

"Tuve un abuso sexual de parte del locutor Arturo Macías. Mi familia y yo conocimos a Arturo Macías en una expo de XV años, durante ese tiempo mi familia estaba en una situación muy vulnerable económicamente, todos la estábamos pasando muy mal, y él apoyó a mi familia dándoles algunos productos de la radio, como discos, CD’s, cosas así, para que mi familia la vendiera y pudiéramos salir adelante", relató Pons.

Posteriormente, Laura reflexionó y explicó que 'Turry' Macías le propuso "pasar un rato como amigos" y "pasarla bien", sin embargo, quedó perpleja al darse cuenta que la llevó a un motel pese a que le dijo que no quería hacerlo.

La actriz, quien también ha participado en La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho de Televisa, asegura que el locutor se desvistió frente a ella y se metió al jacuzzi.

Y él se metió a un jacuzzi y me dijo 'vente Laura, vamos a meternos al jacuzzi' […] me metí con él porque me insistía y estando ahí en el un momento se empezó a masturbar, yo no sabía nada de sexualidad a esa edad, la verdad, o sea, no sabía de nada, para mi si era como quedarme en shock, decía 'es una pesadilla, lo estoy soñando, ¿qué hago aquí?'".