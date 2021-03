Adiós TV Azteca: Querida conductora se despide de 'Venga la Alegría' ¿para unirse Televisa?

Ciudad de México.- No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla y durante el día de ayer miércoles 24 de marzo fue el último programa de la querida y guapa conductora Kristal Silva en Venga la Alegría.

La también reina de belleza tuvo que decir adiós a los foros de grabación en TV Azteca pues está confirmada como una de las participantes de un famoso reality, pero no de Televisa, sino de la empresa del Ajusco.

A través de sus historias de Instagram, la originaria de Tamaulipas mostró un video en el que aparece dentro del avión que la llevará hasta las playas de República Dominicana donde se grabarán los capítulos de Survivor México.

En las imágenes se puede ver a Kristal posando al lado de Cyntia González de MasterChef México desde el interior del vuelo.

Cabe resaltar que Silva no es la única enviada de Venga la Alegría a la competencia y también el reportero Gabriel Cuevas tratará de convertirse en el único sobreviviente de esta segunda temporada.

Fuente: Venga la Alegría