De cantante a promotor de la fe: Justin Bieber impulsa a reclusos a acercarse a Dios

California, Estados Unidos.- Justin Bieber acudió al Departamento de Correcciones y Rehabilitación (CDCR) de California para llevar palabras de fe a los reclusos, así lo confirmó la agencia del Gobierno luego de recibir especulaciones en torno al motivo de la visita del cantante.

El martes 23 de marzo, el intérprete de Baby arribó a la instancia penitenciaria junto con su pastor a bordo de su casa rodante. Durante su instancia, impulsó a las personas privadas de su libertad a buscar la soporte divino a lo largo de sus vidas.

Con el fin de salvaguardar la salud de los participantes en las charlas, las autoridades de la prisión desplegaron todas las medidas de higiene que surgieron a partir de la llegada del coronavirus. De este modo, tanto los visitantes como los internos estuvieron fuera de peligro.

En otro orden de ideas, el artista de 27 años habló recientemente sobre su afición por los grabados en la piel, mismos que se dejan ver en gran parte de su cuerpo, sin embargo, alegó que las únicas zonas que no se tatuaría son las manos.

Me prometí a mí mismo que no me haría tatuajes en las manos. Quiero ser capaz de ponerme un traje de chaqueta y evitar que se vean los tatuajes… Creo que las manos son uno de los pocos lugares que me quedarían por tatuar, junto con los pies y mis piernas".