¡Duro golpe a Belinda! Christian Nodal revela en Twitter 'echar de menos' a ¿su ex?

Ciudad de México.- Christian Nodal se había estado mostrando de lo más enamorado en redes sociales, pero al parecer todo cambió en las últimas horas cuando decidió confesar que hay algo que realmente extraña y necesita en su vida.

El cantante recurrió a su cuenta de Twitter, pues es el sitio que más utiliza y donde constantemente tiene interacción con sus fans, aunque esta vez terminó por dejarlos en shock, pues terminaría por romper el corazón de Belinda confesando que echa de menos algo que podría ser esencial en su vida.

Como extraño la comida de Caborca", escribió el artista de regional mexicano.

Al hacer saber esto a sus seguidores, el artista de regional mexicano empezó a recibir cientos de comentarios sobre que aprendiera a cocinar para ponerle ese sazón sonorense, pero Nodal no se quedó callado y respondió: "La comida si no es en Sonora, no sabe igual, no importa si es la misma receta yo no entiendo porque pero aja".

La comida si no es en sonora no sabe igual, no importa si es la misma receta yo no entiendo porque pero aja — NodaluD83CuDF35 (@elnodal) March 25, 2021

Mientras que por otra parte, salieron los internautas regiomontanos para proponer las comidas de su ciudad, sin imaginar que este les haría desprecio: "Se come delicioso también, pero mi pueblito esta cab... con la comida".

Fuente: Twitter @elnodal