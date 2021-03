¿Golpe a Eugenio Derbez? Aislinn y José Eduardo revelan las razones de su distanciamiento

Ciudad de México.- A pesar de ser de diferente madre, los hijos del actor Eugenio Derbez han sabido llevar una excelente relación como hermanos, sin embargo dos de ellos rompieron el silencio y revelaron que, en una época de sus vidas estuvieron muy distanciados.

Hace unos días, la actriz Aislinn Derbez estrenó la segunda temporada de su podcast La Magia del Caos, y fue en uno de sus episodios, donde estuvo como invitado su hermano, José Eduardo Derbez y confesaron la razón de su desunión.

Durante la fructífera charla, los actores hablan, entre otras cosas, del motivo por el que se llegaron a separar a pesar de que tienen muchas cosas en común.

En un adelanto del nuevo capítulo disponible en el Instagram oficial del podcast y que se estrena la tarde de este jueves, se ve a los hijos del famoso comediante y productor de No se aceptan devoluciones, reconociendo que sus diferentes formas de ser llegaron a distanciarlos.

"Somos súper distintos. A mí las cosas espirituales me encantan, voy a terapia y todo eso, y tú eres completamente al revés, tú eres de fiesta, de peda, de reunión", señaló Ais.

Eres muy social y yo cero social, soy súper hermética, nunca salgo a ningún lado, no voy a fiestas, no voy a ningún lado. En eso nos empezamos a separar muchísimo. Cada que quería tener una plática profunda contigo me mandabas al hoyo", reconoce la ex de Mauricio Ochmann.