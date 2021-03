"Hijo de tu p... ma...": A Galilea Montijo y Paul los obligan a hacer esto en 'Hoy' y estallan

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 25 de marzo los conductores Galilea Montijo y Paul Stanley vivieron momentos de angustia y temor debido a que fueron obligados a hacer esto durante el programa Hoy.

Resulta que de nueva cuenta Mariana Echeverría y Ricardo Fastlitch acudieron al matutino de Las Estrellas para promocionar el especial de Me caigo de risa: La gala disfuncional y llevaron uno de sus juegos para interactuar con el elenco.

En esta ocasión los conductores tuvieron que jugar a Caricaturas Eléctricas y el primero en perder fue Paul, por lo que tuvo que recibir la respectiva descarga de toques mientras Fastlitch lo acompañaba.

Después, le tocó el turno a Galilea, quien puso mucha resistencia y hasta huyó del set para no tener que aguantar los toques de castigo. Algunos conductores como 'El Capi' Albores y Stanley tuvieron que entrar para llevar a la tapatía hacia la mesita,

No wey, no, ay no, soy madre de un hijo, por el amor de Dios, tengo marcapasos, tengo marcapasos", gritaba Montijo y se resistía a sostenerse a la máquina de toques.