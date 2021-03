"Me tocaste y no quería": Desde TV Azteca, actriz enfrenta a conductor de 'Hoy' por abuso sexual

Ciudad de México.- Luego de que Laura Pons denunciara públicamente al conductor de Televisa Arturo 'Turry' Macías por abuso sexual, ahora el programa Ventaneando reveló un audio en que la actriz confrontó al locutor para recriminarle su acción; no obstante, él negó todos los hechos.

La actriz de TV Azteca exhibió una conversación entre ella y el integrante del programa Hoy -de donde fue suspendido mientras el caso es investigado-, en la que lo confrontaba por lo que sucedió.

"Quería verte de frente y decirte que el por qué tú, cuando yo tenía 17 años, me llevaste a un motel y te quisiste pasar de listo conmigo porque yo no quería ir a ese lugar. Entonces es algo que me quería quitar yo de mi corazón porque es algo que, con el paso del tiempo, con el paso de los años me di cuenta que estaba mal", dice Pons con la voz entrecortada.

Por su parte, Arturo respondió:

Yo nunca tuve la intención de tener algo contigo, ni en ningún momento...".

Sin embargo, la actriz lo interrumpió y añadió: "¿Entonces por qué me llevaste a ese lugar?, o sea, para mí, después de que yo me di cuenta, porque yo te dije ese día que yo no quería ir contigo... pero yo no entiendo ¿por qué me llevaste a un lugar siendo menor de edad?, y pues sí me duele mucho, con el tiempo me dolió mucho porque me di cuenta que fue algo malo".

Pese a este reclamo, 'Turry' continúo negando los hechos:

A un motel yo no te llevé, yo te llevé junto con todos a fiestas, a eventos, fuimos a inauguraciones".

Acto seguido, Laura comentó: "Tengo el nombre y el lugar del motel a donde me llevaste, no me digas que no Arturo, tú me llevaste a un motel… ¿por qué eres así? [...] No tuvimos relaciones sexuales como tal, pero me tocaste, yo no quería, o sea ni siquiera disfrutaba el que me estuvieras tocando. Era la primera vez que yo veía pornografía...".

A su vez, Macías manifestó: "Lau, te agradezco la confianza de que estés platicando esto y te abras, toda mi intención siempre fue buena, ¿me entiendes?, nunca pensé en aprovecharme de ti en algún momento".

Finalmente, la artista dio detalles del lugar donde aparentemente la llevó el locutor aquel día, pero Arturo únicamente señaló: "A lo mejor te fuiste con otra persona, el que nada debe nada teme, yo por eso estoy platicando, estoy abierto como quieran platicar o ¿te quieres hacer fama por mí?".

Fuente: Agencia México